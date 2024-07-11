Gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinden biri de 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ oldu. Peki, Gaga Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaga Bulut neden gözaltına alındı?

Neslim Güngen'den sonra şimdi de sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı. Yasa dışı bahis reklamları yaparak oyuncu kazandırdığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ'un hayatı merak edildi. Peki, Gaga Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaga Bulut neden gözaltına alındı?

İzmir'de sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, yasa dışı bahis reklamları yaparak oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Gaga Bulut kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Gaga Bulut neden gözaltına alındı? İşte merak edilen detaylar...

GAGA BULUT KİMDİR?

Gerçek adı Bulut Altuğ olan ve 'Gaga Bulut' olarak tanınan sosyal medya fenomeni, 26 yaşındadır. Aslen Vanlı olan Altuğ, fenomen olma hayaliyle ailesinin yanından ayrılarak İzmir'e yerleşmiştir. Sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Altuğ, 2028 yılında İzmir'de iki erkek çocuğa para vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medyada paylaşmış ve bu sebeple hakkında dava açılmıştı. Bu dava sonucunda 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

2022 yılında ise, sosyal medyada cinsel içerikli videolar paylaşmak ve bu videoları silmek için şantaj yapmak suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan Altuğ, yapılan aramalarda önemli miktarda para ve altınla yakalanmıştı. Şimdi ise farklı bir suçlama ile tekrar gözaltına alındı.

GAGA BULUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bulut Altuğ yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek suçundan gözaltına alındı. Altuğ'un emniyetteki işlemleri devam ederken, daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma geçirdiği ve yargılandığı öğrenildi.