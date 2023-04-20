Maç esnasında sakatlanarak Yozgat Şehir Hastanesine getirilen hastaya yapılan ilk tetkikler sonrasında omuz eklem (AC) çıkığı olduğu tespit edilerek Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç tarafından ameliyat kararı verildi.

1 saat süren ve başarılı geçen ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Ameliyat sonrası Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç; “Genç hastamızda omuz eklem çıkığı tespit ettik ve ameliyat kararı aldık. Yapılan cerrahi yöntemle Yozgat Sporumuzun sevilen oyuncusunu en kısa zamanda yeşil sahalara kavuşturmayı planlamaktayız. Hastamızın şifaya kavuşması bizler için ise en büyük mutluluktur” dedi. Haber Merkezi