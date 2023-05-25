Yozgat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projelerinden Spor 66 Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokullar Arası 1.Eğitim Bölgesi Futbol Turnuvası düzenledi.

23-24 Mayıs tarihilerinde düzenlen ve 7 okulun katılımıyla tamamlanan turnuvada Sakarya ilkokulu Birinci, Milli Eğitim Vakfı ilkokulu ikinci, Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Üçüncü,75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu ise Dördüncü oldu.

Şampiyon olan okullara kupalarını takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ederek turnuvaya katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Yasin Nazım Kayhan