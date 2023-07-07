Çocukların spor yaparak gelişimine katkı sağlayacak Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor 9-16 yaş grubu ücretsiz futbol yaz okulu kayıtları bugün itibarıyla başladı.

Yaz Futbol Okulunu ziyaret ederek antrenörlerden bilgi aldıktan sonra öğrencilerle sohbet eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, öğrencilere forma hediye etti.

Başkan Coşar; "Belediyemiz tarafından düzenlenen Yaz Futbol Okulu’nu ziyaret ederek genç sporcularımıza forma takımı hediye ettik. Yaz boyu devam edecek futbol okulumuzda her daim yanlarında, destekçisi olduğumuz çocuklarımız hem arkadaşlık ve dostluklarını paylaşıyor hem de sporun ve tatilin keyfini çıkartıyor. Ailelerimiz detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 0561 616 87 61 iletişim numarasını arayabilirler” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir