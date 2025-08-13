Furkan Özküçük Kimdir?

İclal Aydın’ın kuzeni olarak tanınan Furkan Özküçük, Tülin Batmaz ve Ferhat Batmaz ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası gündeme geldi. Kamuoyunda Furkan Özküçük hakkında fazla bilgi bulunmasa da, İclal Aydın’ın yakın aile çevresinde yer aldığı biliniyor.

Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde gerçekleşen kazada, Malatya’dan Kayseri istikametine seyreden Ferhat Batmaz yönetimindeki araç şarampole devrildi. Kazada Ferhat Batmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Tülin Batmaz ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Furkan Özküçük de kazada yaralandı. Alınan bilgilere göre Furkan Özküçük’ün ameliyatı başarılı geçti ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

İclal Aydın’dan Acı Duyuru

Ünlü oyuncu İclal Aydın, kuzenlerinin başına gelen kazayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz’ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor. Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük’ün ameliyatı başarılı geçti. Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat’ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi’nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”

Tülin Batmaz ve Deprem Bağlantısı

Tülin Batmaz, 2020 yılında İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde kaybettiği ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak binlerce çocuğa yardım etmişti. Kazada Tülin’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması ve Furkan Özküçük’ün başarılı bir ameliyat geçirmesi, aile ve sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.