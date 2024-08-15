İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 11 Ağustos Pazar günü sabaha karşı saat 04:00 sularında meydana gelen trafik kazası, büyük yankı uyandırdı. Yokuş aşağı hızla inen cip, direksiyon hakimiyetini kaybederek o sırada yoldan geçen Dila Karslı'ya çarptı. Cipin sürücüsü, olay yerinden kaçtıktan sonra yapılan araştırmalar sonucunda Dağlı Otel'in sahibi Furkan Dağlı olarak tespit edildi.

VATANDAŞLAR MERAKTA: "DAĞLI OTEL SAHİBİ KİMDİR?"

Kazanın ardından vatandaşlar, Furkan Dağlı hakkında bilgi aramaya başladı. "Dağlı Otel Sahibi Kimdir?", "Dağlı Otel Nerede?" ve "Furkan Dağlı Neden Serbest Bırakıldı?" gibi sorular, internet üzerinde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Dağlı'nın, 31 adet suç kaydına sahip olduğu ve turizm sektöründe faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

FURKAN DAĞLI KİMDİR?

Turizmci Furkan Dağlı, Dağlı Otel'in sahibi olarak biliniyor. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Dağlı, Çerkezköy'de polis tarafından yakalandı. Ancak, 31 suç kaydına rağmen ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılması, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

HUKUKİ SÜREÇ MERAKLA BEKLENİYOR

Kazanın ardından Furkan Dağlı'nın serbest bırakılması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Vatandaşlar, Dağlı'nın geçmiş suçlarına rağmen nasıl serbest kaldığını sorgularken, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Furkan Dağlı, Çerkezköy'de emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı'nın yolu savcılığa düşmedi.

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Savcılığa adım atmayan Dağlı'nın serbest bırakılmasına ise gerekçe olarak yaraladığı Dila Kıraslı'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi gösterildi. Yaralanan Kırası, hastanede tedavi görürken olayın faili Dağlı, serbest kaldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Dağlı, bu sabah saatlerinde Çerkezköy'de tekrar gözaltına alındı. Çerkezköy'de gözaltına alınan Dağlı, daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Dağlı'nın sosyal medyada lüks araçlarıyla verdiği pozlar dikkat çekerken geçmiş yıllarda telefon satmaya çalışması da dikkati çekti.