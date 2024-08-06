Furkan Bölükbaşı’nın adı sıkça gündeme geldi. Peki, Furkan Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşındadır ve mesleği nedir?

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 doğumlu Furkan Bölükbaşı, eğitim hayatına Kırıkkale Fen Lisesi'nde başladı ve 2006 yılında bu okuldan mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü tamamladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı ve şu anda aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

FURKAN BÖLÜKBAŞI'NIN YAŞI VE MESLEĞİ

Furkan Bölükbaşı 35 yaşındadır. Sosyal medyada siyasi paylaşımları ile dikkat çeken Bölükbaşı, aynı zamanda TRHaber isimli haber sitesinde editörlük yapmaktadır.

Bu olaylar ve iddialar, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medyada adının hızla yükselmesine neden oldu ve birçok kişi, onun bu süreçteki rolünü merak ediyor.