TEKNOFEST’te CNN Türk Özel Haberler Şefi ve başarılı haberci sevgili Fulya Öztürk buluşan YOBÜ görevlileri Öztürk, Yozgat’a selam getirdiler.

YOBÜ görevlileri ayrıca Öztürk’ten YOBÜ’lü gençlerle buluşma sözü aldılar.

Bozok Üniversitesi sosyal mecrasından yapılan açıklamada, “CNN Türk Özel Haberler Şefi ve başarılı haberci sevgili Fulya Öztürk ile TEKNOFEST Ankara’da bir araya geldik. Tüm Yozgat’a selamlarını ileten Öztürk’ten YOBÜ’lü gençlerle buluşma sözü aldık” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan