Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın ilk eşi olan ziraat mühendisi Bedriye Şahinbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Şahinbaş’a parti rozeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldı.

Rozet takma törenine partinin üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı. Törende konuşan CHP lideri Özgür Özel, “Yeni yüzlerle büyüyoruz, toplumun her kesiminden destek alıyoruz. Bu bir değişim hareketidir” ifadelerini kullanarak, Şahinbaş’ı “değişimin ve dönüşümün simgesi” olarak niteledi.

Bedriye Şahinbaş ise siyasete adım atışını, “Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’in kadınıyım. Dedem subaydı ve CHP’liydi. Ben de dede ocağına dönüyorum” sözleriyle ifade etti. “Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı yerde umut olmaz” diyerek toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.

Şahinbaş’ın CHP’ye katılımı, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Fuat Oktay ile bir dönem evli olan Şahinbaş, 2022 yılında Oktay’dan ayrılmıştı. Oktay, daha sonra Hümeyra Şahin ile evlenmişti.

Mesleği ziraat mühendisliği olan Bedriye Şahinbaş, tarım politikaları, kırsal kalkınma ve üretim süreçlerine olan ilgisiyle biliniyor. Son yıllarda daha bağımsız bir figür olarak kamuoyunun karşısına çıkan Şahinbaş, siyasette bireysel tercihin ötesinde ideolojik bir duruş sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.