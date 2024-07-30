Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, Gazze'de 40 bin masum sivilin öldürülmesini ve yüzbinlerce insanın açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakılmasını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Milletvekili Oktay, Gazze'de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve sivil ölümleri hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İsrail yönetiminin bu eylemler nedeniyle suçlu olduğunu ve izledikleri yolun sonunda neyle karşılaşacaklarını bildiklerini ifade eden Oktay, İsrail yönetiminin bu utanç ve suçluluk duygusuyla Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çeşitli isimlere iftira attığını ve saldırgan bir tutum sergiliyor. Geleceğe dair korkuları olanların, her koşulda haklıların, mazlumların ve masumların yanında duranlar değil, ellerinde 40 bin kişinin kanı bulunan soykırımcılar olduğunu söyledi.