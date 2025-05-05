AK Parti Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, komisyon üyeleriyle birlikte resmî temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e ziyarette bulundu. Ziyaretin temel hedefi, Türkiye ve İspanya arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve parlamenter diplomasi alanındaki iş birliğini derinleştirmek olarak açıklandı.

PARLAMENTOLAR ARASI DİYALOĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun Madrid'deki temaslarının Türkiye ile İspanya arasında parlamentolar arası iş birliğini daha da ileriye taşıma hedefi taşıdığını ifade etti. Oktay, “İkili ilişkilerimizi güçlendirme, parlamenter diplomasi alanındaki iş birliğimizi ve parlamentolarımız arasındaki ilişkileri derinleştirme” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL SINAMALARA KARŞI ORTAK DURUŞ VURGUSU

Ziyaretin sadece ikili ilişkilerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Oktay, ülkeleri yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak bir tutum geliştirme arzusunun da gündemde olduğunu belirtti. Bu kapsamda Madrid'de yapılacak temasların, Türkiye ve İspanya'nın uluslararası platformlardaki eşgüdümünü artırma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

ZİYARET DOSTANE BAĞLARA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

Fuat Oktay, ziyaretin aynı zamanda Türkiye ile İspanya arasındaki dostane ilişkileri pekiştirmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Madrid'deki görüşmelerin, iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki ilişkileri daha da ileriye taşıması bekleniyor.^