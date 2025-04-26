AK Parti Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, bazı kesimlerin FETÖ söylemleriyle aynı dili kullanarak iftira atmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Oktay, yaptığı açıklamada, "Dün yerli ve milli değerlerimize sırtını dönen bir zihniyetin, bugün FETÖ’nün kirli söylemleriyle aynı dili kullanarak iftira atması asla tesadüf değildir" ifadesini kullandı.

Milletin iradesine ve devletin bekasına düşman her odakta buluşan anlayışın dedikodu ve iftira üzerinden siyaset yapmayı marifet saydığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: "Bizler dün olduğu gibi bugün de milletimiz için hizmet üretmeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."