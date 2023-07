Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarının açılışı Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Son yıllarda özellikle fuar anlamında ülke genelinde kendinden söz ettiren Sorgun Belediyesi, önemli firmalara da ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kentin gerek tanıtımı ve gerek istihdamı için önemli bir yere sahip fuar sezonu devam ederken Sorgun Belediyesi Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dualar eşliğinde açılan fuarda Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin İç Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde vazgeçilmezlerinden olacağını söyledi.

Başkan Ekinci, “Bölgemizde birçok organizasyona öncü olduk, görece geldiğimiz günden itibaren projelerimiz örnek alınır ve uygulanır hale geldi ben inanıyorum ki Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarımızda aynı ilgi ile takip ediliyor ve sayıları artacak. Sektörün öncü firmalarını alıcısıyla bir araya getirdiğimiz Sorgun Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarının açılışını yine her an birlikte olduğumuz siz kıymetli hemşerilerimizle yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Projelerimiz her zaman şehrimizin kalkınmasına yönelik olmuştur bu fuarımızda da çok iddialıyız. Sorgun Belediyesi Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı İç Anadolu Bölgesinin Ekonomisinde Vazgeçilmez bir lokomotif olacak. İnşaat sektörüne yön vereceğiz, hem firmalarımız için hem de alıcı vatandaşlarımız için vazgeçilmez olacağız. Tüm hemşehrilerimi 21-30 Temmuz tarihleri arasında Şakir Efendi meydanındaki fuarımıza davet ediyorum” dedi. Haber Merkezi