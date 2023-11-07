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“Frosch İsrail malı mı? Frosch Türk malı mı? Frosch hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Frosch markası ilk olarak 1986 yılında Almanya'daki küçük bir ekolojik öncü olarak piyasaya çıktı. Frosch 1867 yılında Werner kardeşler tarafından kurulan ev temizlik ürünleri şirketi Werner&Mertz (W&M) bünyesindeki Avrupa’nın en çok satılan temizlik ürünü markalarından biridir.

2007 yılında, Frosch ürünlerinin Türkiye satış, dağıtım ve pazarlaması için Werner&Mertz ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri arasında işbirliği yapılmıştır. Werner&Mertz, 140 yılı aşkın süredir ev temizlik ürünleri kategorisinde yer alan Almanya'nın önde gelen firmalarındandır. Werner&Mertz Almanya merkezli bir şirkettir.