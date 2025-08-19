Nevşehir’de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarpmasının ardından sulama kanalına düştü. 6 kişinin yara aldığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 civarlarında merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz bilinmeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyonun Göreme beldesine gelirken bir anda freni patladı. Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri geldi.

Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışma sonrasında sürücü araçtan çıkartıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.