Ankara’nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir otobüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak parka daldı, ardından park halindeki bir araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Keloğlan Parkı yakınlarında park halinde bulunan bir otobüs, freninin boşalmasıyla birlikte hareket etti. Yoğun yağışın da etkisiyle kaymaya başlayan otobüs, park alanına girerek burada bulunan 06 DFR 611 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.