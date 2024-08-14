Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Türkçe Kursları devam ediyor.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Fransa, İtalya, Ürdün ve Azerbaycan'dan katılan gönüllüler için Türkçe öğrenmelerine yönelik düzenlenen Türkçe kursu devam ediyor.

Kursla alakalı bir açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkan Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” ifadelerini kullandı.