Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Sıfır Atık Atölyesi düzenledi.

SORGED gönüllüleri tarafından Sıfır Atık Atölyesinde Türkiye, Fransa, İtalya, Ürdün ve Azerbaycan ülkelerinde yürütülen sıfır atık faaliyetleri ve iyi uygulama örnekleri anlatıldı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sıfır Atık döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; ‘Düşün, Gerekli Değilse Tüketme’, ‘Daha Az Tüket’, ‘Değerlendir, Yeniden Kullan’, ‘Değiştir, Farklı Amaçla Kullan’ ve ‘Dönüştür, Doğa Kazansın’ prensiplerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı.