Eğitimin 21 Temmuz Cumartesi günü, saat 10.00-15.00 saatleri arasında Yozgat Çamlığı Milli Parkında düzenleneceğini ifade eden Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurul Başkanı Halil Uğuz, kontenjan 15 kişiden oluşacağını söyledi.

Eğitimin ücretsiz olduğunu dile getiren Başkan Uğuz, eğitime katılım belgesi verileceğini belirtti.

“Fotoğrafçılık Eğitimi” ile alakalı bir açıklama yapan Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurul Başkanı Halil Uğuz; Bu fotoğrafçılık kursunda, kameranızdan en iyi şekilde yararlanmanız için ipuçları ve püf noktalarını öğreteceğiz. İster yeni başlayan ister uzman bir fotoğrafçı olun, daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak pek çok faydalı bilgi var bu eğitimde. Fotoğraf çekmeyi seviyorsun ve harika fotoğraflar çekmek istiyorsun. Henüz bir fotoğraf makinası almadın ya da mevcut fotoğraf makinanla iyi fotoğraflar yakalamak istiyorsun. Bu eğitim tam sana göre. Fotoğrafçılık eğitimine katılarak fotoğraf çekme konusunda bilmediğin birçok konuyu öğrenebilirsin. Fotoğrafı çekerken bilinmesi gereken teknikler ve yapılan hataları bu eğitimde öğrenebilirsin. Fotoğraf çekmek her yönden bireyi zenginleştiren, bakış açısını değiştiren oldukça keyifli bir uğraştır. Fotoğrafla ister hobi olarak uğraşıp anılarınızı geleceğe en güzel şekilde aktarabilir, ister profesyonel bir şekilde uğraşıp kazanç sağlamayı düşünebilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun, onu gerçekleştirebilmek için birçok temel bilgiye ihtiyacınız var. Bu eğitimin amacı sizlere başlangıç seviyesindeki bilgileri ulaştırmak, pratik çekim bilgileri vererek profesyonel makinayla fotoğraf çekebilmenizi sağlamak, güzel fotoğraflar çekebileceğinize olan inancınızı arttırarak motive etmek, merak ettiğiniz ileri seviye bilgilere de nasıl ulaşabileceğinize dair ipuçları vermek. Güzel fotoğraflar çekmek için harika makinelere ihtiyacınız yok. Günümüzde cebimizdeki fotoğraf makinelerine dönüşen cep telefonlarınız ile de harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Fotoğraf çekmek için önemli olan ne ile çektiğinizden önce nasıl çekeceğinizi bilmektir” ifadelerini kullandı.

E-POSTA YAZMA EĞİTİMİ

Öte yandan Başkan Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde "E-Posta Yazma Eğitimi" düzenleneceğini söyledi.

Uğuz yaptığı açıklamada; “İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte iletişim yollarında çeşitlilik artmıştır. Günümüzde en hızlı iletişim araçlarından biri e-postalardır. E-posta, yazı, doküman, resim, ses veya video gibi pek çok farklı materyalin gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. E-posta, günümüzde, başta kurumsal iletişim olmak üzere pek çok alanda tercih edilen etkili bir iletişim yoludur. Tüm iletişim yöntemlerinde olduğu gibi e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim yönteminde de temel ilkelere uygun hareket etmemek, iletişim sürecinde çeşitli engeller doğurabilmektedir. Gençler, iş ve eğitim hayatları boyunca e-postayı çeşitli amaçlarla kullanmaktadırlar. Resmi ve günlük yazışmalar, iş arama sürecinde özgeçmiş gönderme, bilgi alma/verme, ödev teslimi ve veri paylaşımı gençlerin e-posta kullanmadaki temel amaçları arasında sayılabilir. Gençler, bu amaçlar doğrultusunda e-posta gönderirken e-posta bileşenlerini de dikkate alarak belli başlı yazım kurallarına dikkat etmelidirler. Etkili e-Posta Kullanımı Eğitimi ile, etkili e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğretmeyi ve iş arama sürecinde başarılı bir e-posta yazmayı amaçlamıştır. Etkili e-Posta Kullanımı Eğitimi ile, e-postanın önemini, e-posta ile iletişimde en sık yapılan hataları, resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarını, iş arama sürecinde başarılı bir etkili e-posta yazım tekniklerini, formal ve informal yazım şekillerini, e-posta bileşenlerini öğreneceksin” diye konuştu. Alpaslan Demir