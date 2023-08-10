29 Ekim’de düzenlenecek yarışmada Aksaray, Ankara, Bilecek, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat bölgeleri yer alacak.

Yozgat SMMMO başkanı Harun Evcimen yaptığı açıklamada, “Yozgatlı fotoğraf severleri yarışmaya davet ediyorum. Anadolu SMMM Odaları tarafından 29 Ekim Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel Aksaray, Ankara, Bilecek, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ın yer aldığı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmanın jürilerini Hüseyin Taşkın, İlhan Yaman, Ömer Faruk Yeltekin’in yapacağı yarışmada birinciye Fotoğraf Makinesi, ikinciye tablet üçüncüye ise hediye çeki verilecek. Fotoğraflar Kayseri KSMMMO kültür ve sanat atölyesi facebook sayfasından yüklenebilir veya [email protected] mail adresine e-posta edilebilir” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan