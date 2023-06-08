HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile gerçekleştirilen HAK-İŞ 4. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı. HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 31 Ağustos olan yarışmaya konfederasyonun internet sitesinden başvuruda bulunulabilecek. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 3 bin lira, özel ödül olarak 2 bin lira ve sergileme ödülü olarak da 250 lira verilecek.

Yarışmaya renkli veya siyah-beyaz kategorisinde fotoğraflar katılabilecek ve iki kategorideki fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Yarışmaya cep telefonu, amatör ve profesyonel fotoğraf makinası ile çekilen fotoğraflar ile başvuruda bulunulabilecek. Cep telefonu ve profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik “Emek” teması olacak.

“FOTOĞRAF SANATÇILARINI YARIŞMAMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUZ”

Fotoğraf yarışması hakkında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak fotoğraf sanatçılarını, fotoğraf sanatına gönül verenleri merkezinde emek olan fotoğraflarıyla yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Emek Fotoğrafları Yarışmamız ile emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye’deki ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Emek Fotoğrafları Yarışmamızın da kısa film yarışmamız gibi uluslararası alanda ve gelenekselleşerek başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyoruz” dedi. İHA