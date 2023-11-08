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“Flormar Türk malı mı? Flormar İsrail malı mı? Flormar hangi ülkenin?” Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu soruların cevabını haberimizde derledik…

Flormar, 1950 yılında İtalya'nın moda ve sanat başkenti olarak kabul edilen Milano şehrinde kurulan uluslararası kozmetik ve güzellik markasıdır.

Flormar, Şenbay Ailesi tarafından 1972 yılında Türkiye'de satın alınarak üretime başlamış bir markadır. Ancak 2012 yılında Fransa merkezli Groupe Rocher tarafından Flormar'ın çoğunluk hissesi satın alınmıştır. Flormar ürünlerini Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 15 bin metrekarelik kapalı bir alanda üretmektedir. Flormar, ürünlerini 80'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. İsrail ile herhangi bir bağlantısı olmayan Flormar, Türk menşeli bir kozmetik markasıdır.