Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye genelindeki Yozgat dahil 81 ilde yer alan tüm vergi dairelerine önemli bir talimat gönderdi. Gönderilen talimatla birlikte vergi cezalarında uzlaşma yapılmayacak ve indirim uygulanmayacak.

Hükümet tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

Bu düzenleme öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, dikkat çekici bir adım atarak vergi dairelerine özel bir talimat iletti.

CEZALARIN TAHSİLİ İÇİN KESİN ADIMLAR

Ekonomim'in haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 81 ildeki vergi dairelerine gönderdiği talimatta; usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları gibi devlete ödenmesi gereken cezaların, uzlaşma ve indirim teklifi yapılmadan tahsil edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu karar, 24 Haziran tarihi itibariyle yapılan tüm uzlaşma başvurularında geçerli olacak şekilde uygulamaya konuldu.

Öte yandan vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler ise geçmişte olduğu gibi kendilerine sağlanacak yapılandırmalardan yararlanabilecek.