Türkiye'nin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 16 şüpheliye ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüpheliler için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "yasadışı bahis" ve "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi. Savcılık, Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası talep ediyor.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, lüks yaşantıları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ancak, son dönemde haklarında yürütülen kara para aklama ve diğer suçlamalarla gündeme geldiler. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ettiği takdirde, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Savcılık, Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "yasadışı bahis" ve "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı. Dilan Polat için talep edilen 27 yıl hapis cezası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma sürecinde, geçtiğimiz günlerde savcılık, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli için tahliye talep etmiş, ancak mahkeme Dilan Polat hariç 11 şüphelinin tahliyesine karar vermişti.