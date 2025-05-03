Göç rotası üzerinde yer alan Yozgat’ta, flamingolar bu yıl da Gelingüllü Barajı’nda görüntülendi.

Yozgat’a Renk Katıyor1

Yozgat’ta korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı Yozgat’ta korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yozgat’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Gelingüllü Barajı’na uğrayan flamingolar, barajın sakin sularında dinlenirken görsel şölen oluşturdu.

Yozgat’a Renk Katıyor2

Renkli görünümleriyle dikkat çeken flamingolar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de ilgi odağı oldu. Baraj çevresinde konaklayan kuşlar, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Yozgat’a Renk Katıyor

Yozgat Valiliği yetkilileri, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Muhabir: Alpaslan Demir