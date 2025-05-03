Göç rotası üzerinde yer alan Yozgat’ta, flamingolar bu yıl da Gelingüllü Barajı’nda görüntülendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yozgat’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Gelingüllü Barajı’na uğrayan flamingolar, barajın sakin sularında dinlenirken görsel şölen oluşturdu.

Renkli görünümleriyle dikkat çeken flamingolar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de ilgi odağı oldu. Baraj çevresinde konaklayan kuşlar, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Yozgat Valiliği yetkilileri, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.