Zafer Aksungur kimdir, kaç yaşındadır ve çalışmaları nelerdir? İşte detaylar…

Zafer Aksungur, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olup, Amerika'nın önde gelen manuel terapi okullarından Hands on Seminars'ın Türkiye'deki asistanıdır.

ZAFER AKSUNGUR'UN BİYOGRAFİSİ

19 Mayıs 1982 tarihinde doğan Zafer Aksungur, şu an 39 yaşındadır. İlkokulu Adana'da, ortaokul ve liseyi ise Hatay'da tamamlamıştır. 2000 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nu kazanarak üniversite hayatına adım atmıştır. Üniversite yıllarında çeşitli projelerde aktif rol almış, AİBÜ Yaratıcı Drama Topluluğu'nun kuruluşunda görev almış ve "Ve Değirmen Dönerdi" adlı tiyatro oyununda oyuncu ve teknik amir olarak bulunmuştur. Ayrıca, Bolu Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Şöleni'nde sunuculuk yapmış ve "Fantastik Parti" isimli büyük bir üniversite partisinin organizasyonunu üstlenmiştir.

KARİYER HAYATI

Zafer Aksungur, 2003 yılının Eylül ayında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Özel Eğitim bölümü öğrencilerinin desteğiyle çalışmalarına başlamış ve 27 Mart 2004'te Dünya Tiyatrolar Günü'nde, zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar tarafından sahnelenen "Küçük Balık" isimli tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlenmiştir. 2005 yılının Ekim ayında Adana Özel Nobel Tıp Merkezi'nde fizyoterapist olarak göreve başlamıştır.

Aksungur, fizyoterapistlik mesleğini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla www.fizyoterapistim.net adlı bir site kurmuş ve Türkiye'nin ilk fizyoterapi dergisi "FizyoAktif"i 1 Kasım 2008'de yayımlamıştır. Ayrıca, fizyoterapistlik mesleğini tanıtmak için kısa film projesi başlatmış ve Amerika'nın önde gelen manuel terapi okullarından Hands on Seminars'ın Türkiye'deki asistanı olmuştur.