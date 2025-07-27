Doğal gaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri için belirlenen güncel satış fiyatları aldıkları zam ve indirimler ile anlık şekilde listeleniyor.

Güncel Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp gaz fiyatları için listeler güncellendi. Tüp gaz fiyatları Temmuz ayının son günlerinde bir kez daha zamlanarak zirve fiyatlara yükseldi.

Listelere Bakanların Ağzı Açık Kaldı

Tüp gaz çeşitleri için yayınlanan güncel satış fiyatları ile listeler yeniden güncellendi.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmaları tarafından kayıt altına alınana güncel tüp gaz fiyatları Temmuz ayının sonuna doğru bir zam daha aldı ve zirve yenilemiş oldu.

Tüp gaz satıcı firmalar tarafından açıklanan güncel fiyatlar şu şekilde karşımıza çıktı:

Aygaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 238,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 1065,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 1065,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 1065,00 Türk Lirası

İpragaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 211,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 1010,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 2.020,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.800,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 4.140,00 Türk Lirası

Bizimgaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 211,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 1010,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 2.020,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.800,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 4.140,00 Türk Lirası