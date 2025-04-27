Vatandaşlar, bayramda kurbanlarını kesebilmek için hayvan pazarlarında yerlerini almaya başladı.

Özellikle kurbanlık fiyatlarındaki artış, bu yılki bayramın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Hayvan pazarlarında yaşanan fiyat değişimleri, hem alıcılar hem de satıcılar için önemli bir gündem oluşturdu.

FİYATLARDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış göstermiş durumda.

Küçükbaş kurbanlıklar, 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 80 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu fiyatlar, geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir artış gösteriyor. Hayvan pazarlarında gözlemlenen bu durum, ülke genelindeki kurbanlık fiyatlarının yükseldiğini de gözler önüne seriyor.

FİYAT ARTIŞLARININ SEBEPLERİ

Kurbanlık fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri, hayvanların üretim sürecindeki artan maliyetler.

Hayvan satıcıları, fiyatlardaki artışın yalnızca arz-talep dengesiyle açıklanamayacağını belirtiyor.

Satıcılar, yem fiyatlarının, nakliye masraflarının ve diğer işletme giderlerinin ciddi şekilde arttığını vurguluyor. Ayrıca, hayvanların bakım süreçlerinin de maliyetleri yükselttiği ifade ediliyor.

Yozgat’ta bazı satıcılar, "Yem fiyatlarının yükselmesi, nakliye giderlerinin artması ve hayvan bakım masraflarındaki artışlar, bu yılki fiyatların yüksek olmasının başlıca sebepleri. Bu yıl fiyatların bu seviyelere gelmesi bizim kontrolümüzde değil" şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

ALICILAR PAZARLIKTA DİKKATLİ

Artan fiyatlar karşısında alıcılar da hayvan pazarlarında pazarlık yapmaya başladılar. Alıcılar, bütçelerine en uygun kurbanlıkları bulabilmek için satıcılarla sıkı pazarlıklar yapıyor. Ancak yüksek fiyatlar, birçok vatandaşın alım gücünü zorluyor.

Bir hayvan pazarı yetkilisi, "Geçen yıl 10 bin TL’ye satılan küçükbaş hayvanlar, bu yıl 12 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Bu fiyatlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar için zorluk oluşturuyor" diyerek durumu özetliyor. Fiyatlar, pazar yerlerinde yoğun pazarlıklara ve satışların hızla yapılmasına yol açıyor.

YETKİLİLERDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Kurban Bayramı öncesinde, hayvan pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanlıkların sağlık kontrollerinden geçirildiği, veterinerler tarafından yapılan muayenelerin tam olduğu vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yalnızca resmi kurban satış noktalarından alışveriş yapmalarını tavsiye etti. Sağlık kontrolleri yapılmış kurbanlıkların, bayram öncesi alıcıların tercih etmeleri gereken en güvenilir seçenek olduğu bildirildi.

PAZAR YERLERİNDEKİ YOĞUNLUK ARTACAK, FİYATLAR DALGALANABİLİR

Kurban Bayramı’na günler kala, hayvan pazarlarındaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

Satıcılar, özellikle bayramın son haftasında yoğun alım talepleriyle karşılaşacaklarını tahmin ediyorlar. Bu nedenle, pazar yerlerinde hem talep hem de fiyatlar dalgalanabilir.

Öte yandan, henüz erken dönemde alıcılar, kurbanlıklarını daha uygun fiyatlarla temin etmek için pazar yerlerini ziyaret ediyor. Kurbanlık fiyatlarının yıl boyunca gösterdiği artış, bu yıl da benzer şekilde devam edebilir.

Vatandaşlar, fiyat araştırmalarını dikkatli yaparak, bütçelerine uygun kurbanlıkları alabilmek için erkenden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar.

Pazarlıklar ve fiyatlar, arz-talep dengesine göre şekillenmeye devam ederken, kurbanlık alımıyla ilgili son dakika gelişmeleri bayramın yaklaşmasıyla birlikte hızla şekillenecek.