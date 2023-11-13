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Petrol piyasası, yatırımcıların sektör raporlarını beklemesiyle üç haftadır süren düşüş trendini sürdürüyor. Brent ham petrolü, küresel talepteki artan endişeler ve Orta Doğu'daki gerilimin risk priminin gevşemesiyle son üç haftada varil başına yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 81 doların altına indi. ABD ham petrolü ise 76 dolar civarında işlem görüyor.

Önümüzdeki günlerde odak noktası, OPEC'in Pazartesi günü yayınlayacağı aylık piyasa raporu olacak. Bunun ardından Uluslararası Enerji Ajansı ve ABD'nin iki haftalık envanter verileri bekleniyor. ANZ Group Holdings analistleri Brian Martin ve Daniel Hynes, "Bu hafta yayınlanacak olan birkaç petrol piyasası raporu odak noktası olacak. Herhangi bir gerginlik belirtisi, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla zayıflayan hissiyatı değiştirebilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Çarşamba günü, petrol fiyatları, Çin, ABD ve Avrupa'dan gelen düşüş yönlü tüketim sinyallerinin etkisiyle Temmuz ayından bu yana ilk kez 80 doların altına geriledi. Ancak geçen haftanın sonunda hafif bir toparlanma kaydedildi. Orta Doğu'dan gelen arz, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmadan etkilenmezken, Rusya ve ABD'den yapılan sevkiyatlar artıyor. Petrol piyasasındaki bu dinamikler, önümüzdeki günlerde sektörün geleceği üzerinde belirleyici olabilir.