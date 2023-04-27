Ankara-Yozgat-Sivas YHT’nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımı ile yapılmıştı. Mayıs’a kadar ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunulan Hızlı Tren bilet fiyatlarının ise ne kadar olacağı merak ediliyor.

FİYATLAR NE KADAR?

TCDD'nin sitesinde yer alan veriye göre Ankara-Sivas arasındaki mesafe 2 saat 33 dakika olarak yer alıyor. Yozgat ile Ankara arasındaki mesafenin ise 1 saate düştüğü söylenen YHT’nin ilk sefer saati 08:00, ikinci sefer saati 13:00, üçüncü sefer saati ise 18:10 olarak belirlendiği bildirildi. Şu anda bu hattı kullanacak olan vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ücretsiz olarak kullanım süresinin sona ermesine yakın bir süre kala bilet fiyatlarının duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmuş ve Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" demişti.

TAHMİNLER GERÇEK OLACAK MI?

Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyonu bulunan Ankara-Yozgat-Sivas YHT’nin bilet fiyatları henüz açıklanmazken tahminler yürütülmeye devam ediliyor.

Uzun yolları kısa mesafeye çeviren hızlı trenin saat ve ücretlerinin ise şu şekilde olacağı tahmin ediliyor; Ankara -Sivas yüksek hızlı trenin bileti 240 lira olarak belirlenirken Sivas-Kırıkkale 200 lira, Sivas-Yozgat arası 170 lira. Melike Aslı Arslan