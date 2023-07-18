Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan karar sonrası berber kuaför ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan zam sonrasında saç, sakal, yıkama ve fön tıraşı 100 liradan 150 liraya, sakal tıraşı 35 liradan 50 liraya ve saç yıkama ise 100 liraya yükseldi.

Erkek kuaförler için yeni fiyatlar şu şekilde; Saç, sakal, yıkama fön 100 liradan 150 Liraya, sakal tıraşı 35 liradan 50 Liraya, saç tıraşı yıkamalı 70 liradan 100 liraya, çocuk tıraşı 50 liradan 70 liraya, ağda 20 liradan 30 liraya, maske 20 liradan 30 liraya, saç boyama 150 liradan 200 liraya, damat tıraşı 200 liradan 300 liraya, fön yıkamalı 40 liradan 50 liraya, ev tıraşı 150 liradan 250 liraya çıktı. Alpaslan Demir