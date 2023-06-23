Başkan Çelik, bu seneki kurban fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, fiyatların 5 bin ila 8 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

“BU SENE KÜÇÜKBAŞA TAHMİN EDEMEDİĞİNİZ KADAR İLGİ OLACAK”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlıkların büyükbaş kurbanlıklara göre makul ve fiyat bakımından uygun olduğunu belirterek, “Bulunduğumuz satış noktasında fiyatlar 5 bin lira ile 8 bin lira arasında fiyatlar değişkendir. Hayvanların canlı ağırlık durumuna göre, fiziki yapısına göre değişiyor. Bu vesileyle fiyatlar çok makul ve küçükbaşa da çok ilgi var. Bu sene küçükbaşa tahmin edemediğiniz kadar ilgi olacak. Bu ilgi ve alımlar kurbanın son gününde yoğunlaşacak” diye konuştu.

Başkan Çelik, vatandaşın kurban alırken yaş konusunda küçükbaşta bir, büyükbaşta ise 2 yaşında olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. İHA