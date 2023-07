20 Temmuz itibari ile 6,5 liradan satılacak olan ekmeğin yanı sıra birçok unlu mamul ürünlerine de zam gelecek. Özellikle sabahları tüketilen, uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen simit ve poğaça fiyatlarının da genel olarak Perşembe günü belirleneceği söylendi.

Özel üretim kapsamına girdiği için Yozgatlı fırıncılardan bazıları simit ve poğaça fiyatlarına zammı şimdiden uygularken bazı fırıncılar ise zam için Perşembe gününü beklediklerini açıkladı.

Bazı fırınlarda şimdiden 7 buçuk olan simit ve poğaça fiyatlarının tüm fırınlarda ise 20 Temmuz Perşembe gününde, 7 ila 7 buçuk arasında satılacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞIN TEPKİSİ!

Ekmeğe yapılan zammın ardından ise Yozgatlı vatandaşlara yeni fiyatları sorduk. Vatandaşlardan bazıları fiyatların normal olduğunu dile getirirken kimisi ise çiftçiden alınan ürünlerin fiyatları ile kıyaslama yaparak çiftçiye haksızlık edildiğini söyledi.

“CEBİMİZE GİRMEYEN PARANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ”

Ekmeğe yapılan zammın ardından ekmek zammı hakkındaki düşüncelerini sorduğumuz Levent Özipek, “Vatandaşa ver ki vatandaştan al. Vatandaşa vermeden önce vatandaştan talep edemezsin. Seçim vaadi diye bir şeyleri verip de, seçimi kazandıktan sonra insanların sırtına bir şeyleri yüklersen insanlardan bir şey beklemek yanlış. Önce sen vatandaşını kalkındır ki vereceğin zamlardan vatandaş etkilenmesin. Vatandaş, ‘ben kazanıyorum devletime de veriyorum’ desin. Bugün 9 liradan buğday fiyatını açıklayıp da ofisleri kapatıp, 5-7 liraya başka esnafın kucağına atılmamalı. Kazanan kişi kendi düşen ağlamaz, oyu veren keşke vermeseydik diyecek 5 sene çile çekecek. Biz hem burada küçük esnafız hem üreticiyiz hem de çiftçiyiz. Zamlar bizim cebimize daha girmeden bedel ödüyoruz. Cebimize girmeyen paranın bedelini ödüyoruz. Daha bir şey kazanmadık ki zararımızı bilelim. Kazandığımızı vereceğiz de üstüne ne vereceğiz onu düşünüyoruz. Seçim yapılırken bir takım vaatler oldu. Bu vaatler nerede kaldı. Bunun hesabını kim verecek. Kimse vermeyecek. Yine vatandaş çekecek” dedi.

“MİLLET YAPIYOR”

Zammı milletin yaptığını ve devletin her esnafın kapısının önüne bekçi koyamayacağını söyleyen Yunus Akyol isimli bir vatandaş ise, şu ifadeleri kullandı: “Ekmeğe zam varmış. Ekmeğe nasıl zam olmasın her tarafa zam var. Bugün salatalık aldım bir taraf 20 liradan satarken bir taraf ise 35 liradan satıyor. Bu zamların devletle alakası yok. Millet yapıyor. Allah bin bereket versin geçimimiz gayet iyi. Şükretmesini bilirsen her şey yeter. Şükretmesini bilmezsen hiç bir şey yeterli olmaz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Uzatmazsanız uzattırırlar. Tedbirli olacaksın. Devlet her esnafın kapısının önüne bekçi koyamaz ki! Allah devletimize zeval vermesin. Bizim bir tane vatanımız var. Dolar ne kadar olmuş diyorlar. Bana ne, ne olduysa! Benim Türk liram var. Ben emekliyim. Bir hata yapıldı, memurun maaşı 22 bin 17 lira olurken emekliye yüzde 25 zam verildi. Bu seçimde de herhâlde etkisini görür. O bana 25 verdiyse ben de 25’lik oy veririm.”

“HERKES ŞAŞIRDI”

Çiftçinin ürününün ucuz, ekmek fiyatının ise pahalı olduğunu aktaran Ahmet Altınok, “Her taraf pahalandı. Benim fırınım falan yok ama onların gözünden baktığımda normal. Çünkü çiftçi de buğday fiyatlarına zam istiyor. Ama artık vatandaş da şaşırdı, herkes şaşırdı. Yani çiftçi için buğdaya verilen fiyata göre ekmek fiyatları fazla artırılmış. Çiftçinin ürünü ucuz, ekmek pahalı olmuş. 5 lira olsa daha iyi olurmuş” şeklinde konuştu.

“EVE EKMEK ALIP GİDEMEYECEĞİZ”

Üreticinin bu konuda mağdur edildiğini belirten Bektaş Ayna ise, “Çiftçiden ucuza buğdayı alıp da 6 buçuk liraya ekmek satmak doğru mu? Bence değil. Artık eve ekmek alıp gidemeyeceğiz. Yakında çöplerden ekmek toplarız. Ben çiftçiyim, üreticiyim. Ama artık her gün gelen zamlar hakkında bir şey düşünemez oldum. Üretici de bu konuda mağdur edildi. Satarken kazanamadığın maldan alırken zarar ediyorsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan/Zekiye Doğan