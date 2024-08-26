Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce tescillenen ve anavatanı Kuzey Amerika olan içerdiği antioksidan dolayısıyla "Süper meyve" olarak da anılan aronya için Şefaatli ilçesinde hasat etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Şefaatli İlçe Kaymakamı Oğuzhan Yazar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilimizde çiftçilerimizle değişik ürünlerde deneme ve demonstrasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan biri olan üzümsü meyveler grubundan aronya deneme hasadını yapıyoruz. Aronya bitkisi ilimiz ekolojik şartlarında yetişebilen küçük alanlarda uygulanabilecek olan çalımsı bir bitkidir. Ülkemizde aronya 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nce başlatılmıştır. 2017 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 2 adet aronya çeşidi tescil edilip sertifikalı fidanları üretilmeye başlanmıştır. Şefaatli ilçemize bağlı Gülistan köyümüzde çiftçimiz Hacı Tufan’la 1 dekar alanda uyguladık. Dikimi geçen sene yapılmıştı. Aronya dikildikten sonra 3’üncü yılından itibaren verime geçiyor. Burada yaptığımız denemenin bu yıl 2’nci senesidir. Gelişim iyi olduğundan bu sene hasat yapıyoruz. Amacımız önce çiftçi şartlarında denemek ve güzel sonuçlar olduğu takdirde alternatif bit ürün olarak bunu ilimizde yaygınlaştırmaktır.”

“FARKLI BİR ÜRÜNÜN HASADINI YAPTIK”

Şefaatli ilçesinde bu sene farklı bir ürünün hasadının yapıldığını belirten Kaymakam Oğuzhan Yazar, “İlçemizde normalde buğday, arpa, nohut, mercimek, şeker pancarı gibi ürünler görüyorduk. Bugün burada farklı bir ürün olan aronya konusunda yapılan denemede hasat yapıyoruz. Bu ilçemiz için umut verici bir durumdur. Aronya, hastalıklara karşı insana faydalı bir üründür. Bu ürün farklı pazarlara açılabileceğimiz ilçemiz ve ilimizi farklı şekilde tanıtabileceğimiz bir ürün olabilir. Bu çalışmamız ilçemiz ve ilimiz çiftçilerine örnek olması açısından çok önemlidir. İlçemizde her türlü yeni ve alternatif ürünlerin ekim ve üretiminde bulunmak isteyen çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Bu çalışmada çiftçimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ARONYA MEYVESİ NEDİR?

Aronya meyvesi, gülgiller familyasına ait üzümsü meyveler grubunda, keskin tada sahip, çalı bitkisinin küçük ve koyu renkli bir meyvesidir. Kuzey Amerika’ya özgü bir meyve olan aronya aynı zamanda Avrupa’nın bazı bölgelerinde de yetişebilir.

Geleneksel tıpta özellikle yerli Amerikalılar tarafından soğuk algınlığına karşı kullanılan aronya meyvesi bilimsel açıdan da birçok hastalığa karşı potansiyel bir güç olarak kabul edilir.

Aronya meyveleri, sahip olduğu bileşenlerin antidiyabetik, anti-enfektif, antineoplastik, antiobezite ve antioksidan aktiviteleri nedeniyle kalp, karaciğer ve nöron hasarını geri döndüren ya da daha ileri hasar oluşmasını önleyen etkilere sahip olabilir. Bununla birlikte aronya meyvesi kan şekerini düzenleyerek diyabet kontrolü yapar, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur, böbrek ve karaciğer hastalıkları için potansiyel önleyici olmasıyla birlikte antikanser bir faydası söz konusudur.