Kış aylarında sağlık için tercih edilen keçiboynuzu, balgam söktürücü özellikleriyle bilinir. Özellikle öksürük tedavisinde kullanılırken, akciğerleri temizleyerek sigara kullanımının verdiği zararı azaltmaya yardımcı olur. Ancak bu yıl keçiboynuzu hasadında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

ERKEN HASAT ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretilen ve geçen yıl kilogramı 40 lira olan keçiboynuzu, bu sene fazla üretim nedeniyle yüzde 80'lik bir düşüşle sadece 8 liraya geriledi. Üreticiler, hırsızlık olaylarından endişe ederek erken hasat yapmak zorunda kaldılar ve bu da alıcı firmaların zarar etmesine ve keçiboynuzunun ağaçlarda kalmasına neden oldu.

“GEÇEN YIL ALTIN DEĞERİNDEYDİ, BU YIL HURDA”

Keçiboynuzu alım-satım işleriyle uğraşan Osman Yalçın, bu durumu şu şekilde açıkladı: "Gazipaşa'da ticaret yapıyorum ve 20 yıldır keçiboynuzu alım-satımıyla uğraşıyorum. Ancak maalesef geçen yıl altın değerinde olan keçiboynuzu, bu yıl hurda haline geldi, değer kaybetti. Geçen yıl 40 TL'ye kadar çıkan keçiboynuzu fiyatları, bu sene 8 TL'ye kadar düştü. Neden böyle olduğunu bilemiyoruz. Gazipaşa'da şu an 3-4 bin ton keçiboynuzu bulunuyor, ancak üreticiler satış yapmıyor ve biz de alamıyoruz. Sebep ise fiyatlar; 8 TL olan keçiboynuzu bu sene alınıp satılamıyor. Çiftçiler ürünlerini satmamayı tercih ediyorlar çünkü bu fiyatlar yevmiyelerini karşılamıyor. Hem toplanmıyor hem de toplanan ürünler elimizde kaldı. Bu durumda çiftçiler ve alıcılar zor durumda. Geçen yıl Gazipaşa'da keçiboynuzu fiyatları 40 TL olduğu için hırsızlık vakaları arttı. Vatandaşlar da ürünleri hırsızlardan korumak amacıyla olgunlaşmadan yeşilken toplamaya başladılar. İşte bu nedenle firmalar zarar etti, zarar ettikleri için de bu yıl keçiboynuzu alımını durdurdular. Sonuç olarak, piyasa çöktü ve keçiboynuzu hayalleri suya düştü."

“ARTIK PARA ETMİYOR”

Keçiboynuzunun birçok faydalı özelliği olduğunu belirten Yalçın, "Keçiboynuzu sadece çekirdek olarak değil, çerez olarak da satılabilir. Pekmezi yapılır ve pekmezi sağlık açısından büyük önem taşır. Unu da yapılır ve yurtdışına çekirdek olarak ihraç edilebilir. Ancak geçen yıl kilosu 28 Euro olan çekirdek, bu yıl sadece 2 Euro oldu. Bu nedenle keçiboynuzu artık para etmiyor" dedi.

ALIM SATIM DURMA NOKTASINDA

Keçiboynuzu işinde çalışan işçiler ise durumu şu sözlerle dile getirdi: "Yıllardır keçiboynuzu işinde çalışıyoruz. Keçiboynuzlarını ayıklıyoruz, ancak bu yıl para etmiyor. Geçen yıla göre büyük bir düşüş yaşandı ve işçilerin ücretleri bile karşılanmıyor. Keçiboynuzu alımı ve satımı tamamen durma noktasına geldi."(Haber Merkezi)