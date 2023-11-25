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Yılbaşı heyecanı, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişle doruk noktasına ulaşıyor. Her yılbaşında gerçekleştirilen bu özel çekiliş, bu yıl büyük bir sürprize ev sahipliği yapacak. Milli Piyango yılbaşı bileti, tam 400 milyon lira değerindeki büyük ikramiye için umut dolu bir şans kapısı aralıyor. İşte, 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi hakkındaki detaylar:

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ 2024 NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi, 2024 yılbaşı çekilişi için belirlediği büyük ikramiyenin tam 400 milyon TL olduğunu duyurdu. Bu muazzam ikramiye, şanslı bir kişiyi ya da kişileri bekliyor.

Milli Piyango Yılbaşı Bileti Fiyatları: Çeyrek, Yarım, Tam

Yılbaşı heyecanına ortak olmak isteyenler için Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları şu şekildedir:

ÇEYREK BİLET:

Bilet Fiyatı: 100 TL

İkramiye Çıkması Halinde Alınacak Tutar: 100 milyon TL

YARIM BİLET:

Bilet Fiyatı: 200 TL

İkramiye Çıkması Halinde Alınacak Tutar: 200 milyon TL

TAM BİLET:

Bilet Fiyatı: 400 TL

İkramiye Çıkması Halinde Alınacak Tutar: 400 milyon TL

Toplam İkramiye Tutarı: 2 Milyar 355 Milyon 650 Bin TL

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 yılbaşı çekilişi için planladığı toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.

SONUÇLAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden 31 Aralık 2023 gecesi açıklanacak. Oyunseverler, amorti dahil tüm ikramiye sonuçlarını bu platformlardan takip edebilecekler.