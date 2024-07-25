IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, proje son başvuru teslim tarihi 27 Eylül 2024 günü saat 18.00’e kadar uzatıldı.

Online Proje Başvuru Sistemi, 13 Eylül 2024 günü saat 18.00’de kapanacak.

Yozgat Valiliği, vatandaşları IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “IPARD III Programına ait 2. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ‘M7– Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’ tedbiri için online başvuru sisteminin kapanış tarihi 13 Eylül 2024 Saat 18:00’ a, başvuruların son teslim tarihi ise 27 Eylül 2024 saat 18:00’ a kadar uzatılmıştır. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuru paketleri kabul edilmeyecektir. Başvuru paketlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.