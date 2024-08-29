Banka, bireysel kredi kartı sahiplerinin 31 Ağustos'a kadar kredi kartlarından veya vadesiz hesaplarından verecekleri her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL, toplamda ise 500 TL ParafPara kazanma imkanı sunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Paraf Mobil uygulaması üzerinden "HEMEN KATIL" butonuna tıklayarak veya "FATURA" yazıp 3404'e SMS göndererek başvurabilirler. Başvurunun ardından, kredi kartı ya da vadesiz hesap üzerinden verilen her yeni fatura talimatı kampanya kapsamında değerlendirilecek.

Kazanılan ParafParalar, 10 Eylül itibarıyla ilgili kredi kartlarına yüklenecek. Ancak, kampanya başlangıç tarihinde aktif olan fatura talimatlarının iptal edilip yeniden verilmesi durumunda bu talimatlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Aynı şekilde, mevcut bir talimatın farklı bir müşteri adına iptal edilip yeniden tanımlanması da kampanyadan yararlanmayı sağlamayacak.

Halkbank'ın bu kampanyasıyla müşteriler, faturalarını otomatik ödeyerek hem zamandan tasarruf edebilecek hem de 500 TL'ye kadar kazanç sağlayabilecek.