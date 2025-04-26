Ancak, bu doğal felaketin ardından bazı fırsatçılar da sahneye çıkmaya başladı.

Depremin yol açtığı paniği fırsata çevirmek isteyenlerin, konut fiyatlarından çadır kiralarına kadar pek çok alanda fiyat artışlarına neden oldukları ve en dikkat çekici artışların otobüs biletlerinde görüldüğü bildirildi.

KONUT VE KİRALIK FİYATLARINDA YÜKSEK ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR

İstanbul’daki deprem sonrasında, özellikle yeni inşa edilen binalarda ve sağlam zeminli bölgelerde konut ve kiralık daire fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı.

Bu artışların, depreme dayanıklı binalara ve güvenli alanlara olan yüksek talep ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaşanan artışların başta depremzedeler olmak üzere birçok vatandaşın mağduriyetine yol açtığını ifade etti. Küçük, "Deprem sonrası, güvenli binalara yönelmek isteyenlerin oluşturduğu talep, fırsatçılar tarafından suiistimal ediliyor" dedi.

FIRSATÇILIĞA KARŞI SERT ÖNLEMLER TALEBİ

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, yaşanan bu fiyat artışlarının "depremin fırsatçılığı" anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu tür aşırı fiyat artışları, hem etik dışıdır hem de depremzedelerin ve vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmalarına neden olmaktadır.

Talep artışı sebebiyle fiyatlar belli bir oranda yükseldiğinde, bu durum piyasa koşullarına bağlıdır.

Ancak, fırsatçılık amacıyla yapılan yüksek fiyat artışları kabul edilemez," şeklinde konuştu. Küçük, söz konusu fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığı ve ilgili meslek odalarına denetim çağrısında bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI’NA DENETİM ÇAĞRISI

Küçük, fiyat artışlarının, özellikle deprem gibi afetlerde, başta ticaret erbapları olmak üzere tüm ilgili taraflar tarafından etikleri gözeterek yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, depremin yarattığı korku ve panik havası ile fırsatçılığın hız kazandığını belirten Küçük, vatandaşlara panik yapmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Küçük, "Fırsatçılara karşı bilinçli hareket etmeli ve yanlış uygulamalara karşı gerekli şikayetleri yapmalıyız. İnsanların güvenli binalara yönelmesi, aceleyle kötü niyetli satıcıların hedefi olmamalıdır" dedi.

Küçük, hem depremzedelere yönelik konut fiyatlarının yüksekliğine hem de otobüs biletlerindeki aşırı fiyat artışlarına karşı halkın daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

OTOBÜS BİLETLERİNDE ÜÇ KATINA VARAN FİYAT ARTIŞLARI

Depremin ardından, İstanbul’dan şehirler arası ulaşımda da ciddi fiyat artışları yaşandı. Özellikle otobüs firmalarının, talep artışını fırsat bilerek bilet fiyatlarını yüzde 100'e kadar artırdığı ifade edildi.

Tüketiciler, bu artışların hem deprem nedeniyle evlerini terk eden hem de acil olarak başka bölgelere gitmek isteyen vatandaşları mağdur ettiğini dile getiriyor.

Levent Küçük, bu artışları da fırsatçılık olarak değerlendirdi. "Bilet fiyatlarındaki bu olağanüstü artışlar, depremin ardından halkın yaşadığı zorlukları daha da derinleştiriyor. Bu durumu denetim altına almak için Ticaret Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor," dedi.

ÇADIR VE GIDA FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Fiyat artışları sadece konut ve otobüs biletleriyle sınırlı kalmadı. Çadır, gıda ürünleri, su ve hijyen malzemelerinin fiyatları da deprem sonrası büyük oranda arttı. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çadır kiralarının yüksek olması, yine fırsatçılığın bir başka örneğini teşkil etti. Küçük, bu fiyat artışlarının yalnızca maddi zarara yol açmakla kalmayıp, depremzedelerin daha da büyük bir krizle karşı karşıya kalmalarına neden olduğunu belirtti.

VATANDAŞLAR BİLİNÇLİ OLMALI

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, halkı fırsatçılığa karşı uyararak, bu tür etik dışı uygulamalara karşı daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük, deprem sonrası kriz ortamının fırsatçılar için yeni bir zemin oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bilinçli olmaya ve şüpheli fiyat artışları karşısında yetkili mercilere başvurmaya çağırdı.

Ayrıca, küresel salgın sürecinde yaşanan dijital dönüşümle birlikte, internet tabanlı uygulamaların öneminin arttığına değinen Küçük, bu tür hizmetlere yönelmenin de halk için daha güvenli olabileceğini söyledi.

İNTERNET TABANLI ÇÖZÜMLER VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Küçük, özellikle internet üzerinden yapılan hizmet alımlarına dikkat edilmesi gerektiğini, GSM operatörlerinin altyapı güçlendirme çalışmalarına öncelik vermeleri gerektiğini belirterek, "İnternet ve mobil iletişim altyapısının güçlendirilmesi hem afetzedelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşların daha kolay bir şekilde ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir" diye ekledi.

İstanbul'daki deprem sonrası fırsatçılığın boyutları giderek büyürken, halkın bu tür durumlarla karşılaşmaması için yetkililerin daha fazla denetim yapması ve halkın bilinçli hareket etmesi gerektiği açıkça ortadadır.

Hem depremzedelere yönelik konut fiyatlarındaki aşırı artışlar hem de ulaşım ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat yükselmeleri, ekonomik olarak zorlu bir dönemde olan halkı daha da zor durumda bırakmaktadır.