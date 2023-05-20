SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, İngilizce Konuşma Kulübü açılacağını bildirerek açıklamada yaptı.

“1 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK”

Başkan Uğuz, gençlerin İngilizce seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik 1 Haziran 2023 tarihinde İngilizce Konuşma Kulübünün başlayacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı: “İngilizce Konuşma Kulübü dil öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen bütün gençlere açık ve ücretsiz olacaktır. İngilizce Konuşma Kulübü İtalyan gönüllülerimiz Simona, Delia, Giulia ve Rossana tarafından verilecektir. Konuşma Kulübü her Salı ve Perşembe 15.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Konuşma Kulübü 1 Haziran 2023 tarihinde başlayacaktır. Konuşma Kulübüne 16-27 yaş aralığındaki gençler katılım sağlayabilir. Konuşma Kulübü ofisimize yüz yüze düzenlenecektir. Katılım ücretsizdir. Başvuru sadece Sorgun'da ikamet eden gençlere açıktır.”

“EŞSİZ BİR EĞİTİM”

Uğuz, açıklamasının devamında, “İngilizce Konuşma Kulübü, özellikle İngilizce bilen, ancak bu teorik bilgiyi günlük hayatın herhangi bir alanında pratik olarak uygulayamayan, yani konuşamayan kişilere yönelik programladığı, hem eğlenceli hem hoş vakit geçirerek, aynı zamanda sosyalleşerek konuşma konusunda adım adım ilerlediği eşsiz bir eğitim. Gençlerin İngilizce seviyesi ne olursa olsun, konuşma pratiği yapmadan İngilizce diline tam hâkim olamamaktalar. Bu durum iş, okul ve gündelik hayatlarında etki etmekte ve hatta İngilizce konusunda çekingen olmalarına sebep olabilmektedir. İngilizce Konuşma Kulübü ile gençler, pratik yaparak konuşabilme yeteneklerini artırıyorlar. Bu kulüp sayesinde gençler arkadaşları ile İngilizce konuşarak sosyalleşiyor, İngilizceyi doğal bir şekilde geliştirebiliyor ve hayatın stresinden biraz da olsa kurtulabiliyorlar. İngilizce Konuşma Kulübü, farklı konuşma aktiviteleri ile internaktif yöntemlerle ve öğrenci merkezli öğrenme yönetimi kullanılmaktadır. Konuşma aktiviteleri, okuma, yazma ve dinleme gibi dil becerileri ile de desteklenmektedir. Eğer siz de gerek pratik eksikliği, gerekse özgüven sorunları yüzünden gerek toplantıda, gerek tatilde, ya da günlük hayatta İngilizce konuşmakta zorlanıyorsanız konuşma kulübümüze bekleriz.” Melike Aslı Arslan