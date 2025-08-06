Efendi Ekmek sahiplerinden fırın işletmesi sahibi Mehmet Emin Açıkgöz ve Eray Ekmek Fırın sahiplerinden Ekrem Açıkgöz Yozgatlı vatandaşlara fırıncılık sektöründe hizmet sağlıyor.

Efendi fırını işletme sahibi israfın önüne geçmek için çöpe gitmemesine yönelik yaptıkları planlamalara dair Mehmet Açıkgöz, “öncelikle, bayat ekmeğin oluşmaması için çaba sarf ediyoruz, mümkün olduğunca sadece satacağımız kadar ekmek üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki, zaman zaman bayat ekmek oluyor, bu durumda da çöpe gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bayatlayan ekmekleri genellikle köylüler ya da kentte yaşayan vatandaşlar hayvanlarına götürmek üzere alıyor yani başka bir değerlendirme imkânımız olmuyor, sokak hayvanlarına ya da besi hayvanlarına veriliyor” açıklamasını yaptı.

“Ekmek Nimettir, Yeri Çöplük Değildir”

Mehmet Açıkgöz, “İşletmenin ilkesine yönelik ekmek nimettir, yeri çöplük değildir” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Zararsız, “bu anlayışla hareket ediyoruz, bayilerimizde ya da bakkallarda ekmek kalmaması için üretim planlamasını buna göre yapıyor, süreci bu doğrultuda yürütüyoruz. Yine de zaman zaman bayat ekmek çıkabiliyor ama bu oranı minimumda tutmak için mücadele veriyoruz. Ekmek, bugün gerçekten bir milli değerdir. Parasal değerinin ötesinde, manevi anlamda da bizim için çok kıymetlidir. Ekmeğimize ne kadar sahip çıkar, onu ne kadar korursak o kadar başarılı oluruz” dedi.

Babadan Oğula 40 Yıllık Emek

Eray Ekmek Fırın sahiplerinden babadan oğula 40 yıllık emek ve destekle 12 yıldır bu sektörde bulunan Ekrem Açıkgöz, ekmek israfının Türkiye’de çok olduğunu ve bunun önüne geçilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıkgöz, “Ekmek israfı ülkemizde oldukça fazla Yozgat'ta da israf söz konusu ama burada genellikle israf edilen ekmekler hayvanlara yediriliyor. Yem fiyatları çok yüksek bu nedenle bayat ekmekler bir şekilde değerlendirilebiliyor. Ancak genel anlamda bakıldığında, ekmek israfı ülke genelinde ciddi boyutlarda” diye konuştu.

Ürünlerin günlük yapıldığını anlatan ve gün sonunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Açıkgöz, “Bizim fırında tüm ürünlerimiz günlük ve taze üretiliyor, akşam kalan ürünler ise toplanıyor. Bu ürünleri, hayvan besleyen vatandaşlara, özellikle büyükbaş hayvanları olanlara temin ediyoruz. Genellikle ücretsiz veriyoruz ama bazen cüzi bir ücret karşılığında da verebiliyoruz, onlar da bu ekmekleri hayvanlarına yediriyor” şeklinde açıkladı.

“İsraftan Kaçınalım”

İsrafın önüne geçmek için vatandaşlara önerilerde bulunan Açıkgöz, “Yozgat’ta vatandaşların tüketim alışkanlıkları da bu israfa neden oluyor. Örneğin, her kapının önünde birkaç ekmek poşeti görülebiliyor, günlük 3 ekmek tüketilmesi gerekirken, insanlar 5 ekmek alıyor, aslında ekmek pahalı gibi görünüyor ama temel gıda maddeleri arasında hâlâ en ucuz olanı. Ekmek, kıymeti bilinmesi gereken bir nimettir” ifadelerini kullandı.