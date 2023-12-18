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Kartal’da fırın olarak kullanılan bir iş yeri bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine gelen iş yeri sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi üzerindeki bir fırında yaşandı. İddiaya göre fırın olarak kullanılan iş yerinin üretim katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat uğraş sonucu söndürmeyi başardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine gelen iş yerinin sahipleri büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.