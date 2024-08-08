Türk siyaseti, değişken ve renkli figürlerle doludur. Ancak Afyonkarahisar’lı siyasetçi Fırıldak Kubilay, sık parti değiştirerek bu renkli tablonun en dikkat çekici isimlerinden biri olmuştur. Peki, Fırıldak Kubilay kimdir ve siyasi kariyerinde neler yaşanmıştır?

FIRILDAK KUBİLAY’IN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Aslen Afyonkarahisar’lı olan Kubilay Uygun, 7 Aralık 1955 tarihinde Ankara’da doğmuş, 23 Temmuz 2016’da İstanbul’da vefat etmiştir. Babası Orhan Uygun, Demokrat Parti’den Sinanpaşa Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği yapmıştır. Kubilay Uygun, lise mezunu olup, çeşitli siyasi ve ticari görevlerde bulunmuştur. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyeliği, yerel televizyon sahipliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış, XX. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SİYASİ PARTİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE TARTIŞMALAR

Fırıldak Kubilay, 20. dönemde parti değiştirmeleriyle büyük tartışmalara neden olmuştur. Bu süreçte Ecevit tarafından onay verilmesi üzerine DSP’den milletvekili olarak seçilmiştir. Ancak, bir dönem içinde ANAP, DYP, MHP, DTP ve DSP’nin rozetlerini takarak, siyasi kariyerinde birçok parti değiştirmiştir. Özellikle, DSP ile DYP arasında gidip gelmiş, kısa süre içinde MHP’ye geçmiş ve ardından DTP’ye katılmıştır. İki yıl içinde toplamda 6 kez parti değiştirmiş olması, Der Spiegel dergisine kadar konu olmuştur. Bu durum, Fırıldak Kubilay’ın “Fırıldak Kubi” olarak anılmasına yol açmıştır.

PARTİ GEÇİŞLERİ VE GÖREVLERİ

DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı’nın Kuruluşu (1983)

DYP İl Genel Meclisi Üyeliği (1984)

ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği (1989)

CHP Sincanlı Belediye Başkan Adayı (1994)

DSP Afyon Milletvekili (24.12.1995)

DYP’ye Geçiş (3.7.1996)

DSP’ye Dönüş (6.7.1996)

Yeniden DYP (30.7.1996)

MHP’ye Geçiş (27.6.1997)

MHP’den İstifa (19.7.1997)

ÖLÜMÜ VE ARDINDA KALAN NOT

Fırıldak Kubilay, 23 Temmuz 2016’da İstanbul’da bir otelde intihar etmiştir. Ardında bıraktığı notta, “İntihar ettiğim silahı satın, otelin parasını ödeyin” ifadelerine yer vermiştir. Ertesi gün Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmiştir.

Fırıldak Kubilay’ın siyasi kariyeri, Türkiye’nin değişken siyaset arenasında önemli bir yer tutmaktadır. Sık parti değişiklikleri ve dikkat çekici hayatı ile Türk siyaset tarihine geçmiştir.