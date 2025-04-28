Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun, 2015 yılında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan süreç tamamlandı. Çakıroğlu’nun şehitlik unvanı resmiyet kazandı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehitlik unvanı resmi olarak onaylandı. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olarak görev yapan Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde üniversite kampüsünde çıkan bir kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Çakıroğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından üniversite çevresi ve sevenleri büyük bir yasa boğulmuş, olay uzun süre kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan saldırı sonrası açılan davada, cinayet sanığı 880 gün süren yargılamanın ardından terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aslen Konya’nın Akşehir ilçesinden olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991’de dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yıllarını Diyarbakır’da geçiren Çakıroğlu, annesinin öğretmenlik görevi dolayısıyla burada ilkokulu tamamladı. Ege Üniversitesi’nde tarih eğitimi alan Çakıroğlu, aynı zamanda öğretmenlik için formasyon dersleri de alıyordu. Üniversite yıllarında aktif olarak Ülkü Ocakları bünyesinde görev yapan Çakıroğlu, Ege Üniversitesi sorumlusu olarak tanınıyordu.

Şehitlik unvanının resmiyet kazanması, Çakıroğlu’nun ailesi, arkadaşları ve dava arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.