Fırat İsmail Yeleri, Türk Hava Yolları'nın (THY) akaryakıt şirketi olan THY Opet'te çalışan bir güvenlik görevlisidir. Ancak son zamanlarda, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu paylaşımlar, Fırat İsmail Yeleri'ni bir anda ülke gündemine taşımıştır.

FIRAT İSMAİL YELERİ NE YAPTI?

22 Haziran 2024 tarihinde, X platformu kullanıcıları, Fırat İsmail Yeleri'nin eski sosyal medya paylaşımlarını ifşa etmiştir. Bu paylaşımlarda, Yeleri'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerde bulunduğu ve başı açık kadınlara karşı şiddet çağrısında bulunduğu görülmüştür. Bu durum, büyük bir tepki çekmiş ve "Fırat İsmail Yeleri kimdir?" ve "Fırat İsmail Yeleri ne yaptı?" gibi soruların sorulmasına neden olmuştur.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Alp Kılınç adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Fırat İsmail Yeleri'nin eski paylaşımlarını ifşa ederek, kamuoyuna duyurmuştur. Kılınç, paylaşımlarında Yeleri'nin THY Opet'te çalıştığını belirtmiş ve onun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca başı açık kadınlara yönelik şiddet içerikli söylemler kullandığını ifade etmiştir. Alp Kılınç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermiştir:

"Bu fotoğrafta gördüğünüz kişi Fırat İsmail Yeleri. Kendisi THY Opet’te çalışan bir vatan haini. Kadınlara hakaretler savurup, 'sapkın fahişe sizlerin kafasını keseceğiz' gibi ithamlarda bulunuyor ve Atatürk’e küfürler ediyor. Bu yazıları okuduğunuzda neden vatan haini dediğimi anlayacaksınız. Bu sapkın zihniyetli insanlardan artık gına geldi."

TEPKİLER VE SONUÇ

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, THY Opet bir açıklama yaparak Fırat İsmail Yeleri'nin işine son verildiğini duyurmuştur. Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Alt yüklenici olarak hizmet aldığımız güvenlik şirketi çalışanlarından bir kişinin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddiaları üzerine yapılan incelemelerin ardından söz konusu şahsın ilgili şirket tarafından iş akdinin feshedildiğini bildirmek isteriz. Şirketimizin ilkelerine aykırı olan bu durumu asla kabul etmediğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

SONUÇ VE GÜNDEMDE KALMA SEBEBİ

Fırat İsmail Yeleri'nin sosyal medya paylaşımlarında Atatürk’e yönelik hakaretler ve başı açık kadınlara karşı şiddet çağrısında bulunması, büyük bir tepkiyle karşılanmış ve geniş bir yankı uyandırmıştır. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılmış ve kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Bu gelişmelerin ardından Yeleri'nin işine son verilmiş olup, olay hala gündemde kalmaya devam etmektedir.

Fırat İsmail Yeleri'nin kim olduğu, ne yaptığı ve neden gündemde olduğu konuları, sosyal medyada yapılan bu ifşalar ve ardından gelen tepkiler ışığında geniş bir şekilde tartışılmaktadır. Bu olay, toplumsal hassasiyetleri ve sosyal medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.