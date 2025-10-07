Ülkü Ocakları’nın üniversitedeki sorumluları arasında yer alan Çakıroğlu’nun ölümü hem sevenlerini hem de okul arkadaşlarını yasa boğmuştu.

Fırat Çakıroğlu Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve saldırı sonrasında yaşamını yitirmişti. Çakıroğlu’nun ölümü sonrasında Ülkü Ocakları, okul arkadaşları ve sevenleri derin üzüntü yaşamıştı. İşte Fırat Çakıroğlu’nun hayatı ve yaşamıyla ilgili bilgiler…

Fırat Çakıroğlu Kimdir?

Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi.

Hangi Görevlerde Yer Aldı?

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi. Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda eti. Cinayetin sanığı 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.