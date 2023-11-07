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Samsun Bafra ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan E.T.’yi (38) yakalamak için çalışma başlattı. Bafra İlçe Suç Araştırma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu Altunkaya Mahallesi Uygun Sokak üzerindeki bir ikamette saklandığı tespit edilen firari E.T, bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanan hükümlü, Bafra Kapalı Cezaevine teslim edildi.