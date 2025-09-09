Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen kazada saman yüklü bir kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Niksar karayolunun Hamidiye köprü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. (40) idaresindeki 06 JNG 76 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs ile S.B. yönetimindeki 31 ZC 007 plakalı kamyon çarpıştı.

Meydana gelen kazada minibüste bulunan 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.