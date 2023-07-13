Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Yozgat’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sezonu güreş grup müsabakalarında güreş antrenörleri Mehmet Ali Daylak, Erdoğan Taktak, Kağan Aslantürk, Sabri Şahin ve İsmail Yıldırım eşliğinde hazırlanan Karaman ekibi, 3 gün süren müsabakalar sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak Adana’da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda 18 ilden 220 sporcunun mücadelesine sahne olan grup müsabakalarında Karaman ekibinden Kerim Abdollahi altın madalya kazanırken, Efe Can Bağcı ve Emirhan Çataoğlu gümüş madalya, Hasan Efe Kızılca, Tolgahan Kolçak, Arda Çevirel ve Mehmet Emin Güleç ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Analig müsabakalarında Karaman takımlarının üst üste gelen başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Yozgat’ta düzenlenen ANALİG güreş grup müsabakalarında dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Adana’da düzenlenecek Türkiye finallerinde başarılar diledi. İHA