Baruch Spinoza Benedito de Espinosa, sonradan Benedict de Spinoza olan filozof 24 Kasım 1632de Hollanda’da doğdu. Aydınlanmanın erken dönem düşünürlerinden olan Spinoza, evren ve insan hakkında modern fikirler ileri sürerek öncü ahit eleştirileri yapmış ve zamanla 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edildi. Descartes'ın fikirlerinden etkilenen Spinoza, Hollanda Altın Çağının önde gelen filozofu oldu.

Spinoza Amsterdam'da, Portekiz Yahudi cemaatinde büyüdü. İbrani kutsal kitabının doğruluğu ve Tanrı'nın doğası hakkında çok tepki çeken fikirler geliştirdi. 23 yaşındayken, kendi ailesi de dahil, Yahudi cemaati tarafından dışlandı. Kitapları daha sonra Katolik Kilisesi'nin yasaklılar listesine girdi. Çağdaşları tarafından sıkça ateist olmakla itham edilse de, yapıtlarının hiçbirinde Tanrının varlığını reddetmediği gibi, teolojik ve politik inceleme adlı kitabı incelendiğinde Peygamberi de reddetmediği görülüyor. İncilin tahrif edildiğine inanır ve bunu ispatlamak için İncil’den ayetleri referans gösterir.

Zamanında anlaşılmayan pek çok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın ve doğru anlaşılmamanın muhatabı oldu, tuhaf bir çelişkiyle hem en büyük din düşmanlarından biri sayıldı, hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylendi. En büyük eseri Etika adlı kitabıdır.

Baruch Spinoza, 21 Şubat 1677’de Hollanda’nın Lahey kentinde hayatını kaybetti